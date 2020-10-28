Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Началось строительство вестибюля станции "Славянский мир" Коммунарской линии метро, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Возведение станции ведется с внешней стороны МКАД вдоль 42-го километра автодороги. К настоящему моменту завершено бетонирование колонн платформенной части.

40-километровая Коммунарская линия метро протянется от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". На ней разместят 16 станций метро. Ветку свяжут пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с МЦК.

Сейчас работы идут на первом участке от станции "Улица Новаторов" до "Коммунарки".

Ранее стало известно, что станцию метро "Академическая" Коммунарской линии украсят граффити с античными образами. Темой оформления платформы станет образ "портала", который архитекторы создадут с помощью чередующихся элементов черного цвета.