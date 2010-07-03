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Движение трамваев приостановлено по Чертановской улице на юге столицы.

"Из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи № 1, 16. Маршруты временно изменены. Вместо трамваев ходят автобусы", – говорится в Twitter-аккаунте "Московского транспорта".

Уточняется, что движение трамваев приостановлено в обе стороны.

Движение трамваев приостановлено на юге Москвы из-за обрыва сети

Ранее сообщалось, что движение трамваев в столице между улицей 16-й Парковой и станцией метро "Семеновская" 2-4 ноября приостановят из-за ремонта путей. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", вместо трамваев по маршруту будет следовать автобус № 034.

