Трудоустройство и спорт: что еще город делает для москвичей старшего поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

28 октября отмечается День бабушек и дедушек. Сейчас в Москве проживает около трех миллионов человек пенсионного возраста. Больше 2,2 миллиона из них получают различные социальные льготы и выплаты. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

Каждый год в Москве появляются новые пространства для досуга горожан старшего поколения. Московские пенсионеры могут пользоваться онлайн-сервисами, посещать музеи и университеты, а также заниматься спортом.

С 1 сентября в столице был увеличен социальный стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров. В текущем году в два раза вырос размер выплаты участникам обороны Москвы, людям с инвалидностью и участникам Великой Отечественной войны.

Нынешней осенью стартовал новый сезон проекта "Московское долголетие". В рамках проекта открылось 240 групп по различным спортивным направлением, 225 учебных программ в более чем 20 столичных вузах. В октябре на новые занятия в проекте записалось около 20 тысяч человек. Наиболее популярным направлением стало обучение в вузах.

Для московских пенсионеров работают курсы по информационным технологиям и английскому языку, по психологии, ландшафтному дизайну, пчеловодству, овощеводству, лекарственным травам, занятия по бизнесу и развитию творческих способностей.

Отмечается, что сейчас Москва является одним из лидером по демографическим показателям среди мегаполисов мира. Средняя продолжительность жизни в столице за последние четыре год выросла до 78 лет.

Ранее сообщалось, что москвичи старшего поколения отпразднуют Международный день бабушек и дедушек. Мероприятия будут проходить с 28 октября по 1 ноября.

