Трудоустройство и спорт: что еще город делает для москвичей старшего поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы
28 октября отмечается День бабушек и дедушек. Сейчас в Москве проживает около трех миллионов человек пенсионного возраста. Больше 2,2 миллиона из них получают различные социальные льготы и выплаты. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.
Каждый год в Москве появляются новые пространства для досуга горожан старшего поколения. Московские пенсионеры могут пользоваться онлайн-сервисами, посещать музеи и университеты, а также заниматься спортом.
С 1 сентября в столице был увеличен социальный стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров. В текущем году в два раза вырос размер выплаты участникам обороны Москвы, людям с инвалидностью и участникам Великой Отечественной войны.
Нынешней осенью стартовал новый сезон проекта "Московское долголетие". В рамках проекта открылось 240 групп по различным спортивным направлением, 225 учебных программ в более чем 20 столичных вузах. В октябре на новые занятия в проекте записалось около 20 тысяч человек. Наиболее популярным направлением стало обучение в вузах.
Для московских пенсионеров работают курсы по информационным технологиям и английскому языку, по психологии, ландшафтному дизайну, пчеловодству, овощеводству, лекарственным травам, занятия по бизнесу и развитию творческих способностей.
Отмечается, что сейчас Москва является одним из лидером по демографическим показателям среди мегаполисов мира. Средняя продолжительность жизни в столице за последние четыре год выросла до 78 лет.
Ранее сообщалось, что москвичи старшего поколения отпразднуют Международный день бабушек и дедушек. Мероприятия будут проходить с 28 октября по 1 ноября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: