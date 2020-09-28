Спасские ворота Кремля с 1 октября закроют для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выход с территории Кремля через Спасские ворота закроют с 1 октября. Об этом заявили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны, передает Агентство "Москва".

"В связи с проведением ремонтных работ с 1 октября 2020 года выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота будет закрыт", – указано в сообщении ведомства.

Выйти через Спасские ворота москвичи не смогут до конца года.

Ранее участок Арбатско-Покровской линии метро закрыли до 5 октября. Пассажирам рекомендовали пользоваться станциями Филевской линии и Московских центральных диаметров (МЦД), а также наземным транспортом.