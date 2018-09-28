Эксперты рассказали о подорожании квартир в новостройках Москвы

портал Москва 24/Михаил Сипко

Стоимость квартир в новостройках Московского региона к началу 2019 увеличится на 5-10%. Об этом сообщили представители застройщиков и производители строительных материалов "Известиям".

Эксперты объясняют подорожание тем, что долевое законодательство ужесточилось, а также выросли цены на стройматериалы.

Стоимость материалов, по данным специалистов, увеличилась из-за нестабильной ситуации на валютном рынке, роста НДС и коммунальных тарифов. Также к подорожанию привело повышение стоимости автоперевозок, переход на эскроу-счета.

Удержание спроса на квартиры, по мнению экспертов, возможно благодаря приемлемым для заемщиков ставкам по ипотеке либо в рамках госпрограммы доступного жилья.

Ранее сообщалось, что объем выданных в столице жилищных кредитов вырос на 60 процентов в январе-июле 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. С января по июль в городе зарегистрировали 81,5 тысячи договоров купли-продажи жилья. Это на 25,6 процента больше показателей прошлого года. Количество квартир, купленных по ипотеке, выросло в 1,7 раза.

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