Столичная коммунальная техника подготовлена к осенне-зимнему периоду

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Весь парк коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний сезон в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Для уборки города планируется задействовать 11 400 единиц дорожно-уборочной техники и 43 000 единиц средств малой механизации", – отметил вице-мэр.

Специалисты провели техобслуживание специальной техники – заменили технические жидкости, фильтра, расходные и изнашиваемые материалы. Также они отремонтировали и устранили выявленные неисправности машин.

"Большинство коммунальных машин в столице используются круглогодично, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации", – добавил Бирюков.

Власти города снимут с консервации зимнюю технику, включая линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки, а также установят навесное оборудование на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику. Перед первыми заморозками коммунальную технику оснастят распределителями противогололедных материалов.

Ранее специалисты закончили гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к будущем осенне-зимнему периоду. Рабочие проверили и подготовили 18 тысяч километров магистральных и разводящих сетей, которые обеспечивают теплом свыше 74 тысяч зданий, включая более 34 000 жилых домов.

