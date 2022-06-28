Москва 24: глава Депстроя расскажет об адресной инвестиционной программе в столице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

29 июня в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему "Предварительные итоги реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы в первом полугодии 2022 года и планы до конца года".

Перед журналистами выступит руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Смотрите трансляцию 29 июня в 09:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.