Святенко: безбарьерная среда должна включать в себя различные высокотехнологичные решения

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
80 почтовых отделений в Москве оборудовано индукционными системами для слабослышащих людей, и такие высокотехнологичные решения должны быть использованы еще шире для создания доступной среды во всех организациях столицы. Об этом заявила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко в беседе с журналистами Агентства "Москва".
"Когда мы говорим о доступной городской среде, сразу на ум приходят пандусы, безбарьерные тротуары, тактильная плитка на улицах, лифты и двери, куда может заехать коляска. Но понятие доступной среды гораздо шире, как и число людей, которым непросто в современном городе", – рассказала Инна Святенко.
По мнению сенатора, опыт внедрения индукционных систем для помощи слабослышащим в почтовых отделениях Москвы может использоваться шире.
"Информационная система создана специально для общественных мест, где повышен уровень шума. Технология позволяет удалить помехи из речи оператора, преобразовать ее в электромагнитный сигнал и передать на слуховой аппарат, который в свою очередь превращает этот сигнал в разборчивые слова. Установка позволяет передавать информацию на расстояние до 20 метров, что делает ее удобной для использования внутри организаций, учреждений", – объяснила сенатор.
Инна Святенко считает важным, чтобы внедрение таких технологий начиналось с тех точек, которые наиболее важны для старшего поколения.
"Почта остается для граждан старшего возраста тем местом, где он может решить свои вопросы: оплатить коммунальные услуги, телефон, отправить письмо или посылку, получить денежный перевод. Сейчас система внедрена в 80 отделениях, и такие элементы доступной среды нужно использовать шире, в других учреждениях, организациях, где есть поток посетителей старшего возраста", – отметила Святенко.
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