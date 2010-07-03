Столичные парки открывают бесплатные курсы английского языка для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные занятия английским для детей запускают в столичных парках. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Бесплатные занятия проходят в 11 столичных парках. Освоить азы английского языка от школы ВКС можно в Перовском парке, в усадьбе Воронцово, в парках "Кузьминки" и "Сокольники", в саду "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно", Парке Горького и Бабушкинском парке.

В парке "Северное Тушино" для детей проводят увлекательные занятия под названием "Английский с удовольствием". Круглогодичные занятия преподают в саду имени Баумана. В летнее время они проходят на лужайке под открытым небом. В группы принимают детей в возрасте от 3 до 6 лет и от 6 до 12 лет. Занятия проходят каждое воскресенье в вечернее время.

В парке "Фили" для детей проводят уроки профессиональные лингвисты по экспресс-методу. Такой метод применяется преподавателями для быстрого усвоения языка.

Помимо изучения английского языка, в парках можно освоить правила игры в футбол, теннис, бокс, а также посетить танцевальные кружки. Так, в парке у прудов "Радуга" можно поиграть в футбол, в Таганском парке – в теннис. Боксом можно заняться в усадьбе Воронцово.

В парке "Фили" проходят милонги – вечера аргентинского танго. В "Эрмитаже" можно научиться сальсе, форро и шотландским танцам. В парке "Северное Тушино" учят кнутовому фристайлу (своеобразное фехтование кнутами). В этом же парке проходят занятия по дрессировке собак. В "Кузьминках" посетители могут посещать клуб закаливания. Подробную информацию о времени проведения кружков и регистрации на них можно узнать на сайтах парков.

