Столичные парки открывают бесплатные курсы английского языка для детей

Бесплатные занятия английским для детей запускают в столичных парках. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.
Бесплатные занятия проходят в 11 столичных парках. Освоить азы английского языка от школы ВКС можно в Перовском парке, в усадьбе Воронцово, в парках "Кузьминки" и "Сокольники", в саду "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно", Парке Горького и Бабушкинском парке.
В парке "Северное Тушино" для детей проводят увлекательные занятия под названием "Английский с удовольствием". Круглогодичные занятия преподают в саду имени Баумана. В летнее время они проходят на лужайке под открытым небом. В группы принимают детей в возрасте от 3 до 6 лет и от 6 до 12 лет. Занятия проходят каждое воскресенье в вечернее время.
В парке "Фили" для детей проводят уроки профессиональные лингвисты по экспресс-методу. Такой метод применяется преподавателями для быстрого усвоения языка.
Помимо изучения английского языка, в парках можно освоить правила игры в футбол, теннис, бокс, а также посетить танцевальные кружки. Так, в парке у прудов "Радуга" можно поиграть в футбол, в Таганском парке – в теннис. Боксом можно заняться в усадьбе Воронцово.
В парке "Фили" проходят милонги – вечера аргентинского танго. В "Эрмитаже" можно научиться сальсе, форро и шотландским танцам. В парке "Северное Тушино" учят кнутовому фристайлу (своеобразное фехтование кнутами). В этом же парке проходят занятия по дрессировке собак. В "Кузьминках" посетители могут посещать клуб закаливания. Подробную информацию о времени проведения кружков и регистрации на них можно узнать на сайтах парков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.