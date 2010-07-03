В парках Москвы стартует проект "Мастерские полезных каникул"

В столичных парках стартовал проект "Мастерские полезных каникул", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Занятия будут проходить по субботам один раз в две недели на четырех городских площадках: в саду "Эрмитаж", парках "Сокольники", "Красная Пресня" и Измайловском парке.
Вожатые агентства "Мосгортур" будут проводить игры и творческие мастер-классы. Дети от 6 до 12 лет могут участвовать в них бесплатно.
По словам Инны Голубевой, исполняющей обязанности генерального директора агентства "Мосгортур", в этом сезоне проект проводится в пятый раз. Благодаря ему у вожатых есть возможность закрепить свои навыки общения с детьми и попрактиковать знания различных игр. В дальнейшем этот опыт вожатые применяют на сменах в летних оздоровительных лагерях.
Следующий мастер-класс состоится 15 июня на территории сада "Эрмитаж". Как рассказали организаторы, вместе с вожатыми дети сделают вертушку из бумаги, картину из песка, брелок из пряжи и фигуры из воздушных шаров. Помимо этого, детей научат играть в такие популярные дворовые игры, как светофор и испорченный телефон.
"Мосгортур" – крупнейший работодатель для вожатых в России. В Центральной школе московских вожатых агентство ежегодно готовит и трудоустраивает около четырех тысяч молодых людей. Два года подряд вожатые Мосгортура становились лучшими по итогам международного конкурса "Вожатское сердце планеты" и трижды "Лучшим работодателем для молодежи".
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