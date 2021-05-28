Москва онлайн расскажет о мифах и легендах Ваганьковского кладбища

14:15
Фото: Москва 24/Александр Авилов
29 мая специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по одному из старейших кладбищ столицы – Ваганьковскому. О мифах и легендах некрополя, могилах Сурикова, Есенина, Высоцкого, Окуджавы и других известных людей расскажет экскурсовод Юлия Косова.
Кладбище возникло в XVI веке около села Ваганьково. Согласно одной из версий, название села происходит от слова "ваганна", которое обозначает денежный залог. Если верить другой версии, то Ваганьково является производной от слова "ваган" (неглубокая деревянная миска). Владимир Даль усмотрел связь с глаголом вологодского наречия "ваганить", то есть забавлять, шутить.
На кладбище находится 259 объектов культурного наследия, включая саркофаги и склепы известных людей разных эпох.
Территория некрополя разделена на 60 участков разного размера аллеями, у каждой есть свое название: Центральная, Липовая, Писательская, Саврасовская, Есенинская и другие.
Смотрите трансляцию 29 мая в 15:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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