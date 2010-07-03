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15:59

Первый памятник жертвам и героям Холокоста откроют в Москве

город общество

15:59

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первый памятник, посвященный трагедии Холокоста, появится в Москве на следующей неделе. Об этом рассказали пресс-службе фонда горских евреев "СТМЭГИ".

Открытие должны приурочить ко Дню спасения и освобождения. По иудейскому календарю это 26 ияра, которое в этом году выпадает на 31 мая.

Монумент разместят на улице Образцова напротив здания Еврейского музея и центра толерантности. Его посвятят как жертвам Холокоста, так и евреям-героям восстаний в концлагерях и гетто.

Памятник выполнят в виде прозрачной подсвечиваемой стелы, установленной на бетонной плите. В сечении она имеет форму звезды Давида.

"Кажущаяся хрупкой стела, как поток света, пробивается сквозь асфальт и бетон, символизируя победу еврейского народа в борьбе за свое право на существование", – передает Агентство "Москва".

На церемонию открытия приглашены российские государственные деятели, а также представители израильского правительства и кнессета. Среди гостей также будут раввины и руководители еврейских организаций, ветераны и молодежь.

Конкурс на лучший проект памятника проходил в прошлом году, на него подали порядка 100 заявок из разных регионов России и из-за рубежа. Экспертный совет почти единогласно признал победителем работу скульптора Александра Цигаля и архитектора Евгения Полянцева.

День спасения и освобождения – праздник, посвященный воинам-освободителям Красной Армии и армий стран антигитлеровской коалиции, спасших еврейский народ от уничтожения. В этом году его отметят в пятый раз.

В столице организуют традиционное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, праздничные церемонии в Московской хоральной синагоге, Московском еврейском общинном центре в Марьиной Роще и других синагогах Москвы.

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город общество

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