"Дневники Холокоста" в Еврейском музее: языком документов и художников

Еврейский музей и центр толерантности открыл выставку "Анна Франк. Дневники Холокоста", основанную на реальных записках шести девушек из гетто и оккупированных территорий. В экспозиции две ветви повествования: цитаты из дневников и инсталляции известных, по большей части западных художников, переосмысливающих трагическую страницу мировой истории.

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

В картинной раме на стене – двухминутное видео: на черном фоне букет цветов в вазе в духе старых голландцев, символ уютной мирной жизни, вы наблюдаете за ним, пока ваза вдруг не взрывается, и на экране от живой красоты остаются одни ошметки. Аудиосопровождение – назойливый и тревожный звук сирены. Автор "Большого взрыва" – израильский видеохудожник Ори Гершт, в войну его семья скрывалась от нацистов в лесах Западной Украины, так что его работы основаны на семейных воспоминаниях. Вокруг – на белых стенах белые листы, на которых выбиты насквозь строки из дневников. Например, такие: "Запомни вчерашний день, это очень важный день в моей жизни. Ведь правда, для каждой девочки важное событие – первый поцелуй?" Или вот: "Я не хочу умирать, я даже не успела пожить!"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Так и построена вся экспозиция: шесть очень личных историй, написанных в Амстердаме на чердаке, где пряталась семья Франк, в оккупированном Париже, варшавском гетто, Освенциме, и рядом – работы важных современных художников, почти сплошь звезд аукционов и биеннале, предоставленные на выставку мировыми музеями, галереями и фондами.

Ради них одних уже стоило бы сюда прийти. Инсталляция любимца музейных кураторов Кристиана Болтански "Фестиваль Пурим", созданная специально для Музея Израиля в Иерусалиме с детскими лицами, вырезанными из фотографии 1939 года, бронзовый макет памятника жертвам Треблинки, установленного в Берлине, авторства Вадима Сидура, огромные холсты Ансельма Кифера, пронзительное видео Мирослава Балки с молодыми оленями на фоне колючей проволоки, остатков печей и бараков Биркенау – все они метафоричным языком с учетом временной дистанции рассказывают о том же, о чем пишут героини дневников. Сложный, но важный разговор, на который в Москве решаются только в Еврейском музее.

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

До 1 апреля

Еврейский музей и центр толерантности

Образцова, 11, строение 1А

Взрослый билет – 400 рублей, льготный – 200, дети до 6 лет бесплатно

Ирина Осипова