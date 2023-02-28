Москва онлайн покажет экскурсию по выставке в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ

Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

1 марта зрители Москвы онлайн смогут увидеть экскурсию по выставке Музея транспорта Москвы "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра". Новая экспозиция откроется в павильоне № 26 "Транспорт СССР" на ВДНХ.

В музее можно будет увидеть три зоны: "Неожиданное прошлое", "Актуальное настоящее" и "Ожидаемое будущее". Представленные там экспонаты позволят понять, как пассажиры и их потребности меняли транспортную среду и город.

Смотрите прямую трансляцию 1 марта в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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