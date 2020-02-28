Акция "Ночь на катке" пройдет в 18 парках Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 28 февраля, в 18 парках Москвы пройдет акция "Ночь на катке", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Все желающие смогут абсолютно бесплатно покататься на коньках.

Тема акции – "Карнавал на льду", и каждая ледовая площадка станет тематической. Необычные шоу подготовили для гостей Парка Горького, "Сокольников", сада имени Баумана, Измайловского и других парков.

К примеру, на катке в парке "Сокольники" будет настоящий кинокарнавал. Здесь прозвучат саундтреки из известных фильмов. Кроме того, горожане смогут почувствовать себя гостями премии "Оскар".

В парке 50-летия Октября можно будет воспользоваться "машиной времени", чтобы перенестись в далекое будущее. Гости ландшафтного парка "Митино" смогут насладиться атмосферой исторических карнавалов.

В Парке Горького будет карнавал "Космолед", который перенесет своих гостей в первую половину XX века. Они узнают, как человечество представляло себе космос до того, как был совершен первый полет.

Ранее Сергей Собянин пригласил горожан посетить ежегодную акцию "Ночь на катке".

В 2019 году участниками акции "Ночь на катке" стали почти 50 тысяч человек. Тогда темой акции была музыка.