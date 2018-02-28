Акцию "Ночь на катке" посвятят российским чемпионам Олимпиады в Пхенчхане

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Акцию "Ночь на катке" в этом году посвятят российским спортсменам, победившим на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, сейчас с парками и комитетом по спорту отрабатывается вопрос организации мероприятия. Кибовский добавил, что в связи с тем, что многие медали на олимпиаде выиграли женщины, параллельной темой может стать Международный женский день.

"Нам бы хотелось "Ночь на катке" посвятить все-таки нашим олимпийцам, которые достигли на льду больших успехов", – цитирует его Агентство "Москва".

Дата проведения акции станет известна в ближайшее время. В прошлом году акцию провели 1 марта.