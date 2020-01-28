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Москва 24

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Общество

07:55

В "Зарядье" начали продавать комбинированные билеты

город общество выставки кино досуг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специальную акцию, которая продлится до 24 февраля, подготовили для гостей столичного парка "Зарядье". В рамках акции москвичи и гости города могут приобрести комбинированный билет на две выставки и кинопоказ. При этом такой билет обойдется дешевле, чем отдельные, передает портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас в выставочном зале павильона "Медиацентр" расположена экспозиция "Год театра. Занавес!". На ней представлено более 80 фотографий актеров и режиссеров. В частности, там присутствуют фотопортреты Марка Захарова, Евгения Миронова и Владимира Скворцова. Главный объект выставки – восьмиметровый фотоколлаж.

Кроме того, в подземном музее "Зарядья" можно увидеть работы современных художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. В мультимедийную часть экспозиции также вошли фильмы на природную тематику "Россия. Виртуальное путешествие" и "Машина времени" – о важных исторических событиях.

Ранее стало известно, что художественную инсталляцию "Ледяная пещера" в "Зарядье" закроют на регламентные работы до 31 марта 2020 года.

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