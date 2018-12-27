Центр художественной гимнастики откроют в "Лужниках" в 2019 году

Уже в 2019 году на территории "Лужников" планируется открыть Центр художественной гимнастики Ирины Винер. Такое заявление сделал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает "Интерфакс".
Отмечается, что центр можно считать объектом мирового уровня и уникальным для России проектом. "Его главным архитектурным акцентом станет волнообразная кровля, выполненная в форме летящей атласной ленты", – подчеркнул Хуснуллин.
Пятиэтажное здание, которое рассчитано на четыре тысячи посетителей, возводят по проекту, выполненному с применением технологий информационного моделирования. "Можно будет проводить соревнования мирового уровня – олимпиады, чемпионаты Европы и мира", – заключил заммэра.
Инвестиции в строительство центра составят около трех миллиардов рублей. Инвестором выступают структуры супруга Ирины Винер, предпринимателя Алишера Усманова. Между тем, АО "Мосинжпроект" стал генпроектировщиком и техническим заказчиком объекта.
Ранее о скором завершении строительства ЦХГ заявил Сергей Собянин. По его словам, крыша в виде ленты уже готова, как и основные конструкции здания.
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