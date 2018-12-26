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03:39

Более 50 опор уличного освещения установили во дворах в Капотне

город ЖКХ благоустройство

03:39

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В столичном районе Капотня с начала 2018 года установили более 50 опор дворового освещения, передает Агентство "Москва".

По словам первого заместителя главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Олега Матвеева, согласно заявкам от жителей выполнена установка 51 опоры дворового освещения по 12 адресам. Все опоры подключены, работают исправно.

Отмечается, что в префектуру ЮВАО отправлена заявка на установку 53 опор освещения в наступающем году.

Ранее сообщалось, что в районе Косино-Ухтомский к концу года установят 70 опор освещения. Светлее станет на спортивных и детских площадках.

Фонари установят по адресам, которые выбирались на основании заявок местных жителей.

город ЖКХ благоустройство

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