Каток на ВДНХ будет проводить зарядки с 28 ноября

Фото: vdnh.ru

Зарядки будут проводить на катке на ВДНХ с 28 ноября. Об этом сообщается на сайте выставки.

Уточняется, что занятия будут проводить по вторникам и четвергам с 11:30 до 12:30. Всем желающим опытный тренер будет помогать укрепить свое здоровье, а также зарядиться бодростью на весь день.

"Посетители ледовой площадки сделают комплекс разнообразных упражнений с инструкторами, а аниматоры помогут сделать утреннюю разминку еще веселее", – сказано в тексте.

Присоединиться к занятиям может любой посетитель катка, вход по билету.

Каток на ВДНХ заработал 24 ноября, он расположен на площади Промышленности. Темой этого года стал "Полет во времени". В день открытия катка для посетителей подготовили шоу-программу "Полет к мечте".

Ранее москвичам рассказали о нововведениях к открытию катка на ВДНХ. На нем могут кататься сразу более 1 900 человек. Для них также оборудовали два пункта проката с двумя тысячами пар коньков. Для тех, кто неуверенно стоит на льду, доступны услуги одного из шести инструкторов.

Каток начал работать на ВДНХ