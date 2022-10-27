Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную земельно-имущественной политике столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

28 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная столетию департамента городского имущества Москвы и его роли в развитии качественной городской инфраструктуры.

Руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман расскажет о результатах проведения земельно-имущественной политики города за последние 10 лет, а также поделится планами по реализации основных проектов ведомства.

Смотрите прямую трансляцию 28 октября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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