Фото: vdnh.ru

Единственный в Россиии панорамный ретропроект "Киноужин" будет представлен в кинотеатре "Круговая кинопанорама" на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе главной российской выставки.

Проект соединит мир советского кинематографа и новый гастрономический опыт. "Киноужин" задуман как историческое и географическое путешествие, где встретятся живая история кинотеатра, отреставрированные кинопленки и гастрономические оттенки советских фильмов.

"ВДНХ представляет гостям необычный формат ретродосуга – "Киноужин" в панорамном кинотеатре. Проект объединяет атмосферу советских фильмов с гастрономическим опытом. Это новый взгляд на историю отечественного кинематографа, где каждая деталь от фильмов до вкусов создает незабываемое впечатление. В центре киновечеров – "Круговая кинопанорама", которая в 2024 году отмечает 65-летие. На сегодняшний день это единственный в мире действующий круговой пленочный кинотеатр, который возобновил работу в декабре 2023 года после длительной реконструкции интерьеров, советской техники и оригинальных кинопленок", – отметила директор департамента общественных связей и маркетинга Гахара Шаруева.

Посетителей ждет аудиоспекталь с участием артиста Евгения Стеблова и радиоведущего Егора Серова, музейная выставка о созданных круговых фильмах, а также знакомство с киномехаником, который будет крутить пленку во время показа, лекция киноведа и осмотр отреставрированных проекторов.

В программе заявлены просмотр фильмов режиссера Игоря Бессарабова "Возьмите нас с собой, туристы!" и "В дорогу, в дорогу!". За 40 минут хронометража зрителям покажут круговые виды более 15 городов СССР от Москвы и Байконура до Таллина, Абхазии, Крыма и Самарканда.

"Кинопутешествие" полностью повторит технологию 1960-х годов, а зрителям в это время предложат закуски и напитки из тех мест, которые представлены в фильмах. Мероприятия планируется проводить каждую пятницу в 19:00. Всего в зале могут разместиться 25 человек, стоимость билета составит 5 тысяч рублей. Старт продаж намечен на 4 октября.

Между тем 1 октября на ВДНХ состоится тематическая программа в честь Международного дня музыки. Мероприятия будут длиться весь месяц. В их рамках в павильоне "Рабочий и колхозница" организуют концерты, лекции и спектакли.

