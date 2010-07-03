Более 30 рюкзаков забыли в наземном транспорте Москвы с 1 сентября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Более 30 рюкзаков и школьных портфелей забыли пассажиры в наземном транспорте Москвы с начала учебного года.

Как рассказали Агентству "Москва" в "Мосгортрансе", общее количество бесхозных предметов превысило 120 с начала сентября. Среди других оставленных вещей, в частности, – спортивные сумки, дипломат, банка с краской и детская игрушка.

Потерянные предметы можно вернуть на складе забытых вещей. Он расположен на улице Преображенской, доме 5/7. При себе нужно иметь удостоверение личности. Отмечается, что утерянные документы передают в МВД по городу.

Ранее сообщалось, что с начала года пассажиры забыли укулеле, портмоне, в котором находилось 30 тысяч рублей, и 10-киллограмовый чан с сыром.