Более 30 рюкзаков забыли в наземном транспорте Москвы с 1 сентября

Более 30 рюкзаков и школьных портфелей забыли пассажиры в наземном транспорте Москвы с начала учебного года.
Как рассказали Агентству "Москва" в "Мосгортрансе", общее количество бесхозных предметов превысило 120 с начала сентября. Среди других оставленных вещей, в частности, – спортивные сумки, дипломат, банка с краской и детская игрушка.
Потерянные предметы можно вернуть на складе забытых вещей. Он расположен на улице Преображенской, доме 5/7. При себе нужно иметь удостоверение личности. Отмечается, что утерянные документы передают в МВД по городу.
Ранее сообщалось, что с начала года пассажиры забыли укулеле, портмоне, в котором находилось 30 тысяч рублей, и 10-киллограмовый чан с сыром.
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