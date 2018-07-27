Вестибюли станций "Люблино", "Новогиреево" и "Третьяковская" закроют на ремонт до 30 июля

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Вестибюли станций "Люблино", "Новогиреево" и "Третьяковская" закроют на ремонт 28 и 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Станции закроют 27 июля в 22:00. На выходных в пассажирской зоне будут проводить ремонт. Войти в метро и выйти в город можно будет через противоположные вестибюли или близлежащие станции.

На станции "Люблино" закроют южный вестибюль (со стороны первого вагона из центра). Попасть на станцию можно будет через северный вестибюль. В "Новогиреево" на выходных не будет работать восточный вестибюль. Вход на станцию будет осуществляться через западный вестибюль.

На "Третьяковской" закроют объединенный вестибюль и прилегающий к нему подуличный переход на улице Большая Ордынка. На станцию можно будет зайти через "Новокузнецкую".

В столичной подземке принесли извинения пассажирам за временные неудобства.