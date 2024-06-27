27 июня, 12:41Город
Жители северо-востока Москвы заметили фигуры бегемотов в Яузе
Жительница Ярославского района столицы заявила, что увидела фигуры возле железнодорожной платформы Маленковская. Выяснить причину их появления в реке пока не удалось.
Ранее сотрудники Московского зоопарка спасли красноухую черепаху, которую нашли в Москве-реке. По информации гендиректора организации Светланы Акуловой, животное нашли в районе Озерковской набережной. Она добавляла, что черепаха вряд ли смогла бы перезимовать в этом водоеме.
Панда Катюша попыталась сбежать из вольера во время прогулки с мамой