Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 12:41

Город

Жители северо-востока Москвы заметили фигуры бегемотов в Яузе

Видео: телеграм-канал "Москва 125"

Реалистичные фигуры бегемотов обнаружили плывущими по реке Яузе на северо-востоке Москвы, пишет телеграм-канал "Москва 125".

Жительница Ярославского района столицы заявила, что увидела фигуры возле железнодорожной платформы Маленковская. Выяснить причину их появления в реке пока не удалось.

Ранее сотрудники Московского зоопарка спасли красноухую черепаху, которую нашли в Москве-реке. По информации гендиректора организации Светланы Акуловой, животное нашли в районе Озерковской набережной. Она добавляла, что черепаха вряд ли смогла бы перезимовать в этом водоеме.

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