Более 800 дизайн-проектов вывесок поступило на рассмотрение Москомархитектуры

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) получил 830 заявок на согласование проектов вывесок заведений в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам председателя комитета Юлианы Княжевской, введенные правила размещения информационных конструкций изменили город. Они освободили улицы от стихийной установки вывесок и рекламы, которые негативно сказывались на архитектурном облике зданий.

Несмотря на разработанные рекомендации по составлению документов на оформление конструкций, одобрены были 414 предложенных проектов. Княжевская объяснила, что самая распространенная причина отказа – неверно составленные документы или содержание в них противоречивой информации.

В пример она привела случай, когда заявителем выступает лицо, у которого не подтверждены права на имущество. Также нарушения бывают связаны с выбранном местом установки и геометрическими параметрами вывесок.

Единый порядок размещения вывесок в Москве существует с конца 2013 года. В рекомендациях указаны типы конструкций, которые допустимы к использованию, размеры, места размещения.

Кроме этого, Москомархитектура подготовила для ряда улиц и магистралей архитектурно-художественные концепции внешнего облика. В них подробно описаны правила размещения вывесок для каждого здания. При этом проекты постоянно актуализируются и обновляются, заключили в комплексе.

Ранее сообщалось, что количество электронных запросов на предоставление государственных услуг в Москомархитектуру увеличилось более чем в шесть раз за 5 лет. За первые четыре месяца 2023 года в комитет поступило более 19 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг, что на 700 запросов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

До этого Москомархитектура согласовала строительство семи спортивных объектов в столице. Общая площадь всех сооружений составит более 40 тысяч квадратных метров.

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