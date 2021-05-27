Спасатели вытащили утенка, упавшего в коллектор в Южном Бутове

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В Южном Бутове спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) достали из коллектора утенка, отбившегося от семейства.

"Нескольких утят нашли на краю стока и отнесли подальше в траву. Надо было проверить коллектор, не остались ли там еще малыши. Мы спустились вниз, обнаружили еще одного утенка", – рассказал старший дежурной смены Сергей Михайлов.

Вскоре спасатели смогли обнаружить и маму утенка, которая, как оказалось, плавала с остальным семейством в близлежащем пруду. Малыша выпустили в воду, он благополучно воссоединился с мамой.

"Спасатели Московского авиационного центра работают для вас круглосуточно и приходят на помощь всем, кто попал в беду. И животным тоже", – отметили в пресс-службе МАЦ.

Ранее пожарные на юге столицы спасли лисят. Сначала на территории детского сада обнаружили лису, бегающую в поисках потомства. Как оказалось, пятеро лисят прятались под верандой дошкольного учреждения. Взрослого зверя поймали с помощью сачка, а затем вызволили детенышей из-под веранды.