Дом по программе реновации в Северном Тушине передали под заселение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Северном Тушине началось заселение новостройки по программе реновации. Всего в нее переедут 314 семей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дом расположен по адресу Туристская улица, дом 14. В него расселят жителей дома 29, корпуса 1, и дома 31 на улице Героев-Панфиловцев.

"Расселение в дом на Туристской улице ознаменовало старт программы реновации в районе Северное Тушино", – заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Всего в районе по программе реновации планируется расселить 60 домов, в которых проживают 18,8 тысячи человек. Первый этап подразумевает расселение жильцов девяти домов до 2024 года.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в рамках реновации под заселение были переданы 13 домов, расположенных в 11 районах Москвы. В них переедут больше четырех тысяч горожан.

