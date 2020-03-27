Выплаты по самоизоляции приходят пенсионерам автоматически

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Выплаты столичным пенсионерам после завершения режима самоизоляции будут начисляться автоматически. Горожане старше 65 лет получат средства на тот же счет, куда обычно приходят пенсия и другие социальные выплаты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В департаменте труда и социальной защиты населения попросили быть осторожными и не общаться с неизвестными людьми, которые звонят и, представляясь сотрудниками ведомства или банка, просят назвать номер счета для перечисления денег.

Если пенсионер не получил выплаты, значит отдел соцзащиты не располагает сведениями о реквизитах его счета. Для таких граждан выплаты будут оформлять индивидуально. Для этого нужно обратиться в кол-центр по телефону +7 (495) 870-45-09 и оставить свои контактные данные.

После звонка с пенсионером свяжутся сотрудники районного отдела соцзащиты и оформят все необходимые документы дистанционно.

Пенсионеров также просят не открывать дверь незнакомцам и не покупать товары и услуги, которые гарантируют успешное лечение коронавируса. В случае мошенничества следует обращаться в полицию.

В качестве поддержки и компенсации находящимся на самоизоляции пенсионерам выплатят материальную помощь – 4 тысячи рублей. Из них две положены авансом, остальные две – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

Более 1,6 миллиона столичных пенсионеров уже получили выплату. Остальные жители в возрасте старше 65 лет тоже получат положенные выплаты в ближайшее время.

Сергей Собянин попросил также граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.