"Вечерняя Москва" запустила проект "Что там, за фасадом?"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Вечерняя Москва" совместно с Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы запустили проект об истории дореволюционного градостроительства.

Проект "Что там, за фасадом?" поможет превратить обычные прогулки по столице в увлекательное историческое путешествие. На сайте vm.ru будут публиковаться серии историй о масштабных градостроительных проектах, нереализованных или разрушенных вследствие стихии или человеческих ошибок.

Читатели узнают, что раньше было на месте ГУМа, как изначально выглядели Большой Каменный мост и Успенский собор в Кремле. Проект расскажет о роковом просчете архитектора, зятя легендарных Третьяковых и о том, что метро в Москве имело шансы появиться аж на тридцать лет раньше.

Виртуальная экскурсия по дореволюционной Москве будет проходить в жанре легкого, неформального рассказа профессионального экскурсовода, станет первоклассным мотиватором, чтобы не сидеть дома, а отправиться в многочасовые увлекательные странствия по, казалось бы, хорошо знакомым улицам.