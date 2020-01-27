Музей Булгакова присоединился к проекту "Учебный день в музее"

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Столичные педагоги смогут проводить уроки по литературе, истории и английскому языку в бывшей коммунальной квартире, которую Михаил Булгаков назвал нехорошей в романе "Мастер и Маргарита". Она находится в доме 10 на Большой Садовой улице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Музей Булгакова в бывшей коммунальной квартире присоединился к проекту "Учебный день в музее". Он стал 20-й его площадкой.

Все задания для ребят будут связаны с романом "Мастер и Маргарита". Ответы на вопросы старшеклассники находят сами, изучая экспозицию и вспоминая прочитанный роман, а затем записывают их в рабочие листы.

Пока проект в Музее Булгакова запущен в пилотном режиме. До конца этого учебного года список школ-участниц уже определен. Запись на новый учебный год откроется в августе.

Учебный день в музее будет проходить с 11:00 до 14:00 с учетом перемен. Сначала пройдут объединенные занятия по литературе и истории, а затем по английскому языку.

Урок литературы и истории начнется уже возле станции метро "Маяковская". В самом музее ребята узнают, какие порядки царили в коммунальных квартирах 1920–1930-х годов, как выглядела жительница коммунальной квартиры, которая стала прототипом Аннушки, разлившей масло.

На уроке английского языка ученики повторят грамматические конструкции и выучат новую лексику. В конце урока они напишут небольшое эссе.

Проект "Учебный день в музее" появился в 2017 году. Он позволяет педагогам московских школ проводить в выбранном музее от трех до пяти уроков.

Сегодня в проекте участвуют 20 музейных площадок. Это Дом-музей Марины Цветаевой, музей-усадьба "Кусково", Дом Гоголя, Государственный музей Пушкина, Государственный центральный музей кино и другие.

Существует мобильное приложение "Учебный день в музее". Оно призвано помочь педагогам и школьникам эффективно работать в экспозициях музеев.