Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

03:34

Выставка о плавании открылась на платформе станции метро "Воробьевы горы"

город транспорт культура спорт

Фото: сайт Московского метрополитена

Выставка "Король баттерфляя", рассказывающая об истории плавания, стартовала на станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом информирует пресс-служба столичной подземки.

"На станции "Воробьевы горы" открылась выставка "Король баттерфляя". В специальных колбах, размещенных на платформе станции, пассажиры метро смогут увидеть фотографические и текстовые материалы, а также уникальные артефакты, рассказывающие о подвигах знаменитых пловцов", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что экспозиция является совместным проектом Национальной школы плавания, Государственного музея спорта и Московского метрополитена. Известно, что на выставке представлены портреты выдающихся пловцов первой половины XX века.

Кроме того, экспозиция поможет пассажирам метро узнать больше о победах советских чемпионов, о мировых рекордсменах по количеству олимпийских наград и интересных фактах из их жизни. Также в выставку включены медали, значки, кубки и другие призы, которые удалось завоевать пловцам.

Ранее тематический поезд "Король баттерфляя" вышел на Кольцевую линию метро. Ожидается, что он перевезет около трех миллионов пассажиров.

"Это наш город": тематический поезд "Король баттерфляя" вышел на Кольцевую линию метро

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика