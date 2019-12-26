Выставка о плавании открылась на платформе станции метро "Воробьевы горы"

Фото: сайт Московского метрополитена

Выставка "Король баттерфляя", рассказывающая об истории плавания, стартовала на станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом информирует пресс-служба столичной подземки.

"На станции "Воробьевы горы" открылась выставка "Король баттерфляя". В специальных колбах, размещенных на платформе станции, пассажиры метро смогут увидеть фотографические и текстовые материалы, а также уникальные артефакты, рассказывающие о подвигах знаменитых пловцов", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что экспозиция является совместным проектом Национальной школы плавания, Государственного музея спорта и Московского метрополитена. Известно, что на выставке представлены портреты выдающихся пловцов первой половины XX века.

Кроме того, экспозиция поможет пассажирам метро узнать больше о победах советских чемпионов, о мировых рекордсменах по количеству олимпийских наград и интересных фактах из их жизни. Также в выставку включены медали, значки, кубки и другие призы, которые удалось завоевать пловцам.

Ранее тематический поезд "Король баттерфляя" вышел на Кольцевую линию метро. Ожидается, что он перевезет около трех миллионов пассажиров.