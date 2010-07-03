"Русалочка. Параллельные миры": Мария Киселева представляет новое шоу на воде

Фото: предоставлено организаторами

Что может быть более приятным и долгожданным, чем встреча с добрыми старыми друзьями? Спустя десять лет в столицу возвращаются Русалочка и другие герои легендарного музыкального шоу на воде трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой.

А значит, маленьким и взрослым вновь представляется уникальная возможность открыть двери в фантастическую сказочную вселенную, пройти с Русалочкой и ее друзьями непростой, ведущий через разные миры путь, помочь ей победить козни колдуньи Урсулы и обрести настоящее счастье. А главное – увидеть, что, несмотря на различия, всех нас объединяет одно: любовь, готовая загореться в каждом сердце.

Мария Киселева уже 15 лет открывает зрителям мир синхронного плавания. Она собрала выдающуюся команду и в своих проектах объединила самые зрелищные виды спорта и искусства. Среди проектов Марии особое место занимают музыкальные новогодние спектакли для всей семьи, которые в дни новогодних каникул проходят в трех крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Видео: YouTube/Аквамагика – лучшие водные шоу в России

Эти шоу не имеют аналогов в мире: в них принимают участие звезды мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики и спортивной хореографии, спортсмены-флайбордисты и аквабайкеры, артисты цирка, кино и театра. Все представления проходят на лучших площадках страны. Сценический свет и звук, оригинальные декорации высочайшего уровня создают незабываемую атмосферу. Для каждого спектакля пишутся сценарий и музыка, а также создаются оригинальные костюмы.