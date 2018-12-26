Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:03

В Басманном районе остановили незаконные работы в старинной усадьбе

город культура

12:03

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Басманном районе Москвы Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в главном доме Городской усадьбы XVII-XIX веков. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Здание находится по адресу Гороховский переулок, дом 6/1, корпус 2 и является объектом культурного наследия федерального значения. Двухэтажный главный дом почти полностью сохранил архитектурно-художественное оформление парадного фасада XIX века.

В Мосгорнаследии сообщили, что арендаторы незаконно расчистили стены, покрыли их неизвестным раствором, сняли напольное покрытие и устроили склад сантехники и стройматериалов, хотя проектная документация не согласовывалась с ведомством. Арендаторам предписано приостановить все работы. Возбуждено административное дело о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (первая часть статьи 7.13 КоАП РФ).

В конце ноября Мосгорнаследие пресекло несогласованные работы, которые проводились в жилом доме Расторгуевых в Таганском районе.

город культура

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика