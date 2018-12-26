В Басманном районе остановили незаконные работы в старинной усадьбе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Басманном районе Москвы Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в главном доме Городской усадьбы XVII-XIX веков. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Здание находится по адресу Гороховский переулок, дом 6/1, корпус 2 и является объектом культурного наследия федерального значения. Двухэтажный главный дом почти полностью сохранил архитектурно-художественное оформление парадного фасада XIX века.

В Мосгорнаследии сообщили, что арендаторы незаконно расчистили стены, покрыли их неизвестным раствором, сняли напольное покрытие и устроили склад сантехники и стройматериалов, хотя проектная документация не согласовывалась с ведомством. Арендаторам предписано приостановить все работы. Возбуждено административное дело о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (первая часть статьи 7.13 КоАП РФ).

В конце ноября Мосгорнаследие пресекло несогласованные работы, которые проводились в жилом доме Расторгуевых в Таганском районе.