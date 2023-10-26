В ОЭЗ "Технополис "Москва" завершается реконструкция кластера электромобилестроения

Фото: economy.mos.ru

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" завершается реконструкция корпуса кластера электромобилестроения. Его площадь составляет более 47 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Реконструкция стартовала в январе.

"Уже в I квартале 2024 года здесь планируется запуск производств двух компаний кластера электромобилестроения. Трудоустроиться на эти предприятия смогут свыше 450 человек", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря новым производствам удастся ускорить вывод на рынок РФ современного отечественного электротранспорта. Корпус находится на площадке "Печатники" технополиса.

До этого там были пятиэтажная парковка автомобилей "Москвич" и испытательный цех.

Как подчеркнули в пресс-службе, на сегодняшний день в корпусе специалисты завершают работы по наружным сетям, заливке пола и строительству конструкции.

Одна из компаний сделает там выпуск литий-ионных батарей, а другая сможет наладить производство среднегабаритной техники на электротяге для ЖКХ.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" открыл научно-технический центр по разработке лекарственных препаратов. Сотрудники будут работать над импортозамещающими биопрепаратами для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

Разработку препаратов для лечения различных заболеваний начнут в "Технополисе "Москва"