Путепровод построят на юго-востоке столицы над МЦК

Фото: stroi.mos.ru

Путепровод над железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) в составе Юго-Восточной хорды (ЮВХ) построят до конца 2019 года.

Как сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, начался монтаж пролетного строения путепровода от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной.

По его словам, к настоящему времени специалисты уже завершили бетонирование проезжей части на двух участка путепровода.

Сейчас на желеноджорожных путях установлены временные опоры, работы по установке конструкций будут проводиться в свободное от движения время.

Путепровод свяжет шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект. Длина четырехполосной эстакады составит 132 метра.

Ранее сообщалось, что проект ЮВХ повторно направили на экологическую экспертизу для оценки радиационной обстановки территории строительства.

Строительство хорды планируют завершить в течение трех лет. Протяженность составит 36 километров, она пройдет через 10 районов столицы и пересечет пять автомобильных дорог.