Проект строительства Юго-Восточной хорды направили на экологическую экспертизу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках подготовки проекта строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) будут повторно проведены инженерно-экологические изыскания, включающие бурение скважин и отбор проб почвы, для оценки радиационной обстановки территории строительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в письме кандидатам в депутаты Мосгордумы, передает Агентство "Москва".

Ранее лидер движения "Зеленая Москва", эколог Максим Шингаркин, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, главный врач Диагностического центра № 3 Игорь Дягилев и глава муниципального округа Царицыно Елена Самышина направили обращение на имя Сергея Собянина. Они попросили мэра приостановить строительство ЮВХ и провести дополнительную экспертизу.

В ответе заммэра Хуснуллина говорится, что в проектных документах будут учтены результаты оценок воздействия на окружающую среду. Проект направят на государственную экспертизу соответствия техническим, санитарно-эпидемиологическим, экологическим и прочим требованиям.

Опасения возникли из-за прохождения маршрута строительства ЮВХ вблизи территории Московского завода полиметаллов в районе Москворечье-Сабурово. Рядом с заводом находится радиационный объект, который сформировался вследствие складирования отходов деятельности "Полиметалла". И хотя серьезной угрозы объект не представляет, специалисты рекомендуют провести дополнительные исследования данной территории.

