Кандидаты в депутаты отправили резолюцию с просьбой остановить работы на ЮВХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Кандидаты в депутаты Мосгордумы просят провести дополнительные экологические замеры и приостановить строительство Юго-Восточной хорды возле территории бывшего Московского завода полиметаллов (МЗП) до результатов экспертизы. По итогам круглого стола эксперты приняли резолюцию и направили обращение к мэру Москвы, заявила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

"Учитывая, что в границы строительства Юго-Восточной хорды попадает территории бывшего Московского завода полиметаллов, где, предположительно, могут находиться захоронения радиоактивных веществ, приняты следующие решения: немедленно остановить все строительные работы; провести всестороннюю экспертизу с забором проб почвы и воздуха; создать рабочую группу в составе участников круглого стола, которые представляют все территории, входящие в зону строительства Юго-Восточной хорды, экологов и активистов, которая будет контролировать ход экспертизы", – говорится в тексте резолюции.

Основой обращения стало проведение общественной инспекции на объекте нахождения радиоактивных материалов вблизи завода "Полиметалл" с участием экологов и врачей.

"В ней принимала участие Елена Самышина, которая является главным онкологом ЮАО. Потому что именно специалисты-медики могут организовать обследования людей, которые боятся, что они получили дозу радиоактивного загрязнения, если находились на этих территориях. Установлено, что место, где планируют строить Юго-Восточную хорду, действительно совпадает с частью этого радиационного объекта, много лет находившегося под наблюдением экологов и требовавшего выработки взвешенного решения", – сказал эколог, лидер движения "Зеленая Москва", кандидат в депутаты Максим Шингаркин.

Участники круглого стола также просят разработать и реализовать проект рекультивации на территории МЗП, а затем провести повторную экспертизу на наличие опасных веществ.

"Нужно рекультивировать также загрязнения, которые находятся вне пятна застройки хорды, то есть вдоль Москвы-реки, исследовать саму Москву-реку. И, соответственно, никакого строительства хорды идти не должно, пока не будут реализованы не только мероприятия по обследованию, но и рекультивации данного объекта. Такие мероприятия нужно проводить с привлечением серьезных специалистов", – отметил Шингаркин.

Уточняется, что проверки, проведенные до этого, были качественными. Их результаты подтверждены, но дополнительные исследования необходимы, заявили в ходе круглого стола.

Шингаркин также обратил внимание на необходимость глубокого обследования граждан, которые жили рядом и беспокоятся о своем здоровье. В то же время чрезвычайной ситуации и опасности, по его словам, сейчас нет.

"Такие мероприятия нужно проводить с привлечением серьезных специалистов. Профессор Владимир Кузнецов, принявший участие в общественной инспекции, безусловно, таковым является. При этом ни у правительства Москвы, ни у МЧС нет полноты полномочий по этому вопросу поскольку это не чрезвычайная ситуация. Нужна грамотная координация работы", – заявил Шингаркин.

Кандидат в депутаты муниципального округа Выхино-Жулебино Игорь Дягилев, в свою очередь, призвал провести всестороннюю экспертизу проекта с привлечением максимального количество экспертов из различных областей.

"Единственный возможный вариант, который я вижу, – приостановить строительство хорды на этом этапе, привлечь максимальное количество независимых экспертов с разных сторон и полностью изучить экологическую безопасность, техническую составляющую прохождения. Надо проводить экспертизу всестороннюю, я выезжал неоднократно на место, помимо близости предполагаемой дороги в этом месте был провал грунта, потому что внизу протекает русло реки Нищенка, об этом тоже нужно говорить и проводить необходимую техническую экспертизу", – сказал он.

Подписи под резолюцией поставили Людмила Стебенкова; глава муниципального округа Царицыно, главный онколог Южного административного округа Елена Самышина; главный врач диагностического центра №3, кандидат в депутаты муниципального округа Выхино-Жулебино Игорь Дягилев; эколог, лидер движения "Зеленая Москва", кандидат в депутаты Московской городской думы Максим Шингаркин.

Директор организации-проектировщика хорды "Управление дорожного мостового строительства" Василий Десятков ранее сказал, что, согласно многократным замерам, радиационный фон в зоне проектируемого участка в районе Москворечье-Сабурово не превышает нормы.