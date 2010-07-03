Кандидаты в депутаты отправили резолюцию с просьбой остановить работы на ЮВХ

13:47
13:47
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Кандидаты в депутаты Мосгордумы просят провести дополнительные экологические замеры и приостановить строительство Юго-Восточной хорды возле территории бывшего Московского завода полиметаллов (МЗП) до результатов экспертизы. По итогам круглого стола эксперты приняли резолюцию и направили обращение к мэру Москвы, заявила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.
"Учитывая, что в границы строительства Юго-Восточной хорды попадает территории бывшего Московского завода полиметаллов, где, предположительно, могут находиться захоронения радиоактивных веществ, приняты следующие решения: немедленно остановить все строительные работы; провести всестороннюю экспертизу с забором проб почвы и воздуха; создать рабочую группу в составе участников круглого стола, которые представляют все территории, входящие в зону строительства Юго-Восточной хорды, экологов и активистов, которая будет контролировать ход экспертизы", – говорится в тексте резолюции.
Основой обращения стало проведение общественной инспекции на объекте нахождения радиоактивных материалов вблизи завода "Полиметалл" с участием экологов и врачей.
"В ней принимала участие Елена Самышина, которая является главным онкологом ЮАО. Потому что именно специалисты-медики могут организовать обследования людей, которые боятся, что они получили дозу радиоактивного загрязнения, если находились на этих территориях. Установлено, что место, где планируют строить Юго-Восточную хорду, действительно совпадает с частью этого радиационного объекта, много лет находившегося под наблюдением экологов и требовавшего выработки взвешенного решения", – сказал эколог, лидер движения "Зеленая Москва", кандидат в депутаты Максим Шингаркин.
Участники круглого стола также просят разработать и реализовать проект рекультивации на территории МЗП, а затем провести повторную экспертизу на наличие опасных веществ.
"Нужно рекультивировать также загрязнения, которые находятся вне пятна застройки хорды, то есть вдоль Москвы-реки, исследовать саму Москву-реку. И, соответственно, никакого строительства хорды идти не должно, пока не будут реализованы не только мероприятия по обследованию, но и рекультивации данного объекта. Такие мероприятия нужно проводить с привлечением серьезных специалистов", – отметил Шингаркин.
Уточняется, что проверки, проведенные до этого, были качественными. Их результаты подтверждены, но дополнительные исследования необходимы, заявили в ходе круглого стола.
Шингаркин также обратил внимание на необходимость глубокого обследования граждан, которые жили рядом и беспокоятся о своем здоровье. В то же время чрезвычайной ситуации и опасности, по его словам, сейчас нет.
"Такие мероприятия нужно проводить с привлечением серьезных специалистов. Профессор Владимир Кузнецов, принявший участие в общественной инспекции, безусловно, таковым является. При этом ни у правительства Москвы, ни у МЧС нет полноты полномочий по этому вопросу поскольку это не чрезвычайная ситуация. Нужна грамотная координация работы", – заявил Шингаркин.
Кандидат в депутаты муниципального округа Выхино-Жулебино Игорь Дягилев, в свою очередь, призвал провести всестороннюю экспертизу проекта с привлечением максимального количество экспертов из различных областей.
"Единственный возможный вариант, который я вижу, – приостановить строительство хорды на этом этапе, привлечь максимальное количество независимых экспертов с разных сторон и полностью изучить экологическую безопасность, техническую составляющую прохождения. Надо проводить экспертизу всестороннюю, я выезжал неоднократно на место, помимо близости предполагаемой дороги в этом месте был провал грунта, потому что внизу протекает русло реки Нищенка, об этом тоже нужно говорить и проводить необходимую техническую экспертизу", – сказал он.
Подписи под резолюцией поставили Людмила Стебенкова; глава муниципального округа Царицыно, главный онколог Южного административного округа Елена Самышина; главный врач диагностического центра №3, кандидат в депутаты муниципального округа Выхино-Жулебино Игорь Дягилев; эколог, лидер движения "Зеленая Москва", кандидат в депутаты Московской городской думы Максим Шингаркин.
Директор организации-проектировщика хорды "Управление дорожного мостового строительства" Василий Десятков ранее сказал, что, согласно многократным замерам, радиационный фон в зоне проектируемого участка в районе Москворечье-Сабурово не превышает нормы.
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