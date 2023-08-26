Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве завершилась проверка теплосетей накануне отопительного сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

"К бесперебойной работе подготовлено свыше 8,7 тысячи километров магистральных и 8,4 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", – сказал заммэра столицы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, проверка теплосетей – одно из главных направлений подготовки к отопительному периоду. Специалисты заранее фиксируют потенциально ненадежные участки и оперативно их восстанавливают для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в сезон.

При испытаниях специалисты ПАО "МОЭК" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов, отметил Бирюков. Заммэра добавил, что летом специалисты перекладывают трубопроводы, применяя современные технологии, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов. Также проводится обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и подачи горячей воды.

Ранее Бирюков рассказал, что сотрудники столичного комплекса городского хозяйства подготовили все образовательные учреждения к новому отопительному сезону. Специалисты подготовили свыше 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений.

Бирюков поделился, что подготовка объектов образования к осенне-зимнему сезону находится на особом контроле. С началом отопительного периода в эти учреждения тепло подается в первую очередь.

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