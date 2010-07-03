Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичным предпринимателям компенсируют затраты на участие в 247 отраслевых выставках. Число таких выставок с прошлого года увеличилось на 76%, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Список пополнили более 40 российских и зарубежных отраслевых мероприятий. Рекомендации по расширению дал экспертный совет при столичном Штабе по защите бизнеса, куда обращались бизнесмены.

"В прошлом году субсидии были предусмотрены за участие в любой из 140 выставок. В этом году их количество выросло сначала до 204, а теперь – до 247. Увеличение по сравнению с 2018-м – на 76 процентов", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Раньше квота по субсидиям распространялась на выставки, которые имеют знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) или знак Российского союза выставок и ярмарок. Сейчас в списке есть выставки, у которых специальных знаков нет.

Предпринимателям могут компенсировать до 350 тысяч рублей затрат на участие в российских выставках и до 700 тысяч рублей – в зарубежных. В эту сумму входит регистрационный взнос, застройка стенда и аренду выставочной площади.

Чтобы получить компенсацию, нужно прийти в любой центр услуг для бизнеса, позвонить по телефону +7(495) 225–14–14, оставить заявку на сайте или пригласить консультанта в свой офис.

На возмещение средств могут рассчитывать и компании-экспортеры, зарегистрированные в столице не менее шести месяцев. Прием заявок на получение финансовой поддержки продлится до 15 ноября.

Заявки принимаются в Московском экспортном центре. Узнать подробную информацию можно по телефону: +7 (499) 350-09-10 (добавочный 7518) или электронной почте: 646@moscow-export.com.

Ранее столичным компаниям предложили выбрать календарь выставок на 2020 год по программе поддержки экспорта "Сделано в Москве". Голосование открыто на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

Выбрать можно 17 крупных отраслевых событий более чем из 40 вариантов. География предложенных выставок охватывает 20 стран. Среди них Франция, Германия, США, Индия и Китай.