Бесплатные мастер-классы пройдут в центрах "Мои документы" в конце августа

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Бесплатные мастер-классы и тренинги проведут в столичных офисах "Мои документы" с 27 по 31 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, во флагманском офисе на Пресненской набережной 27 августа состоится занятие для тех, кто хочет достичь успеха в бизнесе. Участники тренинга узнают об эмоциональном интеллекте и о том, как управлять своими и чужими эмоциями. Занятие начнется в 19:00, необходима регистрация. А в четверг, 29 августа, в 15:00 флагманский центр "Мои документы" приглашает на мастер-класс для начинающих предпринимателей "Экспорт. Грамотный вход в ВЭД".
28 августа в 19:00 в офисе "Мои документы" на Новоясеневском проспекте в ЮЗАО пройдет мастер-класс для будущих рестораторов на тему "Основы открытия предприятия общепита. Основные этапы открытия кафе". Всем желающим принять в нем участие нужно будет зарегистрироваться заранее на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы".
Еще в трех центрах госуслуг в конце августа организуют необычные мастер-классы по посадке кедровых орешков. Посетителей занятий "Мишка. Кедр. Шишка" научат не только сажать полезное лакомство, но и ухаживать за подросшим саженцем. Мастер-классы проведут 28–31 августа в офисах "Мои документы" в Настасьинском переулке, на Мелиховской улице и на Измайловском проспекте. Предварительная регистрация не требуется.
Кроме того, в центре госуслуг на улице Куусинена 29 августа с 10:00 до 14:00 состоится занятие по аппликации. Участникам мастер-класса "Собираем портфель в школу" покажут, как изготовить красивую и оригинальную открытку в виде портфеля с канцелярскими принадлежностями.
22 августа столичным центрам "Мои документы" исполнилось восемь лет. Москвичи оценили их работу на "отлично". Жители города поставили сотрудникам центров госуслуг более четырех миллионов лайков.
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