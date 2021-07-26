Магазин "Колхоз № 1" в ТиНАО опечатали за нарушение мер профилактики коронавируса

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Магазин "Колхоз № 1" в ТиНАО опечатали в связи с нарушением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Сотрудники магазина обслуживали посетителей без средств индивидуальной защиты, в помещении отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха, а также не было организовано проведение тестирования сотрудников на наличие COVID-19.

Кроме того, специалисты выявили превышение допустимого уровня шума от работы выносного холодильного и климатического оборудования.

"Материалы административного дела направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности объекта на срок до 90 суток", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об ограничении работы кафе "Самарканд" в ТиНАО. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили там нарушения действующего санитарного законодательства.