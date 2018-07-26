Приоритетом предвыборной программы Собянина стал единый стандарт поликлиник

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина включили предложения москвичей и столичных врачей по развитию поликлиник. Об этом Собянин сообщил в ходе круглого стола по вопросам здравоохранения, передает Агентство "Москва".
"У нас десятки, десятки поликлинических отделений по Москве выглядят убого, нереконструировано, и оборудования в них недостаточно. Это оборудование мы покупали пять-семь лет назад, многое уже морально и физически устарело", – сказал Собянин.
Программу по реконструкции московских поликлиник он назвал огромной. "Если мы ревизируем то, что делается в наших районных поликлиниках и в их отделениях, мы поймем масштаб проблемы", – отметил Собянин в ходе встречи.
По его словам, программу реконструкции поликлиник уже пытались реализовать. "Мы пытались это сделать. Получили программу в 100 с лишним миллиардов рублей, чтобы просто привести поликлиники к единому стандарту, хорошему стандарту. Только одно это движение стоит колоссальных денег, потому что сеть у нас огромная, обслуживает 12 млн москвичей. Такой сети нет ни в одном городе мира", – сказал кандидат в мэры столицы.
По словам Собянина, в будущем столице нужна такая программа развития здравоохранения, чтобы каждый врач мог работать в поликлинике, оснащенной самым современным диагностическим оборудованием. "Я согласен с тем, что нужно заниматься скрупулезно, серьезно системой повышения качества знаний самих врачей, вводить новые системы, новые требования", – подчеркнул Собянин. Он отметил, что поликлиника является "первичным звеном в медицинском обслуживании", куда москвичи обращаются регулярно. По этой причине "надо делать упор, акцент на работу с нашими поликлиниками", – заявил кандидат.
Помимо этого, Собянин напомнил о необходимости создать систему контроля за работой врачей узкой специальности.
"У нас разработана целая серия информационных систем, которая находится в стадии реализации. Это электронная карта больного", – пояснил он.
Главный врач ГБУЗ "ГКБ им. М. Е. Жадкевича ДЗМ" Александр Мясников, в ходе своего доклада отметил, что поликлиники являются первичным звеном медицины.
"Это то, на чём стоит медицина. Поликлиника раньше – это очереди, регистратура, не всегда любезная, прямо скажем.<….> Сегодня поликлиника, конечно, кардинально изменилась. Если бы мне сказали раньше, что у меня в больнице в поликлиническом отделении, какое там оборудование, я бы не поверил, сам себе", – рассказал Мясников. По его словам, оборудование – это хорошо, но, самое главное – качество.
"Чем внимательнее мы относимся к больному в поликлиниках, тем меньше нагрузки на стационар. Самый востребованный специалист в поликлинике – это не кардиолог, не ревматолог. Это врач общей практики. Потому что это основа первичной медицины. <….> Когда появился "стандарт московской поликлиники"… здесь очень важно слово "стандарт". Это говорит о том, что во всех районах будет один стандарт. Будет определённость. Это крайне важно", – заявил Мясников.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
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