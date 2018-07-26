Хавкина переназначена на должность замглавы столичного Депздрава

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Распоряжение о переназначении Елены Хавкиной на должность заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения подписал Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Елену Хавкину на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы с заключением служебного контракта сроком на три года", – говорится в распоряжении.

Хавкина занимает должность заместителя руководителя столичного Депздрава с июля 2016 года.