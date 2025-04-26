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26 апреля, 11:20

События

Фестиваль в честь открытия мотосезона в Москве. Прямой эфир

В Москве проходит масштабный фестиваль в честь официального открытия мотосезона. Прямую трансляцию с одного из самых громких событий года ведет Москва онлайн.

Главная локация праздника – смотровая площадка на Воробьевых горах. В течение дня здесь пройдет насыщенная программа с концертами, конкурсами, мастер-классами и другими развлекательными мероприятиями.

Кульминацией фестиваля станет мотопарад. Колонна из нескольких тысяч байкеров сделает круг по Садовому кольцу. Протяженность маршрута составит около сорока километров. В честь 80-летия Победы в параде впервые поучаствует военная мототехника из музея "Моторы войны".

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городтранспортфестивалиМосква онлайнПолина Ермолаева

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