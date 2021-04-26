В Москве появятся 12 новых социальных объектов

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С начала года Москва предоставила 13 земельных участков для строительства 12 социальных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы.
Как рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, их общая площадь составляет 11,4 гектара.
Участки предусмотрены под строительство образовательных учреждений, пожарных депо, административных зданий и центра социального обслуживания.
При этом будут строить не только здания, но и сопутствующую инфраструктуру: коммуникации, парковки, подъездные дороги. Также благоустроят территории.
Новые объекты появятся в восьми административных округах: четыре – на территории ТиНАО, по два – на севере и юге, по одному – на востоке, юго-востоке, северо-западе и в центре столицы.
Застройщики, которые возводят объекты по заказу столицы, могут оформить землю в безвозмездное пользование.
Сергей Собянин ранее рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой улицы. По его словам, это один из самых крупных объектов благоустройства 2020-2021 годов.
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