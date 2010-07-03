Более половины столичных таксистов имеют высшее образование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что 51% таксистов, работающих в Москве, имеют высшее образование. По его словам, 98% водителей такси – мужчины, 2% – женщины. Статистики по национальности таксистов у департамента нет, добавил Ликсутов.

Заммэра отметил, что департамент выступает за то, чтобы водители такси имели российские водительские удостоверения. Ликсутов пояснил, что этот фактор может положительно повлиять на количество аварий.

Ежедневно на одном автомобиле такси совершается по 15-16 поездок. Водители пользуются двумя смартфонами для подключения к нескольким агрегаторам, заявил заммэра.

Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества проверят приложения для заказа такси на безопасность. Специалисты поищут недостатки, которые могут привести к утечке данных пользователей.