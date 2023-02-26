Свыше тысячи водителей наземного городского транспорта прошли обучение в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В прошлом году обучение прошли более тысячи водителей наземного городского транспорта. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

В Мосгортрансе свою деятельность осуществляют более 14 тысяч водителей автобусов и электробусов, которые проходят подготовку в корпоративном университете транспортного комплекса столицы.

Специалисты изучают ПДД и устройство транспорта, стандарты сервисного обслуживания пассажиров и должностные инструкции. Отмечается, что водители тренируются на тренажерах. Современная техника помогает будущим специалистам знать об опасных ситуация на дорогах и о сложных погодных условиях.

"В нашем корпоративном университете они изучают устройство техники, правила дорожного движения, проходят практику на современных тренажерах, которые имитируют автобусы и электробусы. Подготовка длится от 3,5 до 5,5 месяца", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что в конце февраля стартует обучение новых групп.

Ранее Ликсутов рассказал, что в 2022 году столица выполнила все задачи государственной программы "Развитие транспортной системы". В результате этого ежедневный пассажиропоток городского транспорта вырос на 580 тысяч человек.

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