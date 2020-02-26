ВДНХ запустит проект о достижениях регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Регионы: открытие" запустят на ВДНХ в апреле, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В течение года в павильоне "Рабочий и колхозница" ожидаются крупные выставки, рассказывающие об истории, деловой, культурной и социальной жизни разных субъектов России.

Участвовать будут несколько десятков регионов, в том числе Нижегородская, Ростовская, Пензенская области. Экспозиции будут открыта на протяжении месяца начиная с 1 апреля.

Первой свои достижения представит Свердловская область. Каждый из четырех этажей павильона посвятят отдельной теме.

На четвертом можно будет узнать об истории, географии, экономике области и о выдающихся людях региона, на третьем Свердловскую область представят как важную индустриальную точку страны. На втором этаже разместится выставка о творческом потенциале региона.

Гендиректор выставки Сергей Шогуров напомнил, что ВДНХ всегда была местом, где регионы страны могли продемонстрировать свои достижения. "Мы решили возродить эту традицию на качественно новом современном уровне", – объяснил он.

Ранее стало известно, что ВДНХ и Ботанический сад РАН имени Цицина создадут общий информационный центр в главном лабораторном комплексе сада. Вместе они запустят экскурсии, кросс-лекции и мастер-классы, проведут благотворительные акции и создадут объединенный календарь цветения.

В ближайшее время на ВДНХ должен появиться киоск, предлагающий ассортимент цветов из теплиц Ботанического сада. В середине апреля на аллее Космонавтов высадят деревья с участием известных космонавтов и фонда поддержки и развития семей "Родная семья".