Лабораторию кинотеатрального искусства запустили на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

Лаборатория кино-театрального искусства для детей и подростков открылась в Доме культуры ВДНХ в понедельник, 10 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте выставки.

На новой площадке в течение месяца будут проходить еженедельные занятия по американскому методу обучения актерскому мастерству.

"Дом культуры ВДНХ – это площадка, где можно развить свои таланты и черпать вдохновение. Мы будем рады видеть детей от 4 и до 14 лет, тех, кто мечтает реализовать себя на сцене и дарить эмоции зрителям" – рассказала руководитель департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская.

Планируется сформировать две группы по 15 человек: для детей от 4 до 7 лет и подростков от 8 до 14 лет. Молодые актеры будут работать под руководством профессионалов – в частности, художественным руководителем проекта выступает участница проекта "Голос" Юлия Пак.

Лаборатория кино-театрального искусства – результат сотрудничества ВДНХ и студии Kids Acting Anti Studio. Посещать занятия можно будет бесплатно, а в конце курса ученики приготовят короткометражный фильм о школе.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ организуют ряд мероприятий в честь 130-летия со дня рождения поэта Бориса Пастернака. В частности, первое из них – творческий вечер – запланировано именно на 10 февраля.

